Incendio, le fiamme divampano e distruggono un furgone

Questa mattina, poco dopo le 12.15, i vigili del fuoco sono intervenuti a Monsano in via Aroli, dove era divampato un incendio. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco un furgone che si trovava nella zona. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole alla parte anteriore. Per fortuna il mezzo era vuoto e nessuno è rimasto ferito.