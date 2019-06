Incendio in un cortile privato, auto divorata dalle fiamme

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Falconara, in via Flaminia dove si era sviluppato un incendio. Per cause in fase di accertamento infatti, stava andando a fuoco una vettura regolarmente parcheggiata in un cortile privato. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Per fortuna il veicolo era vuoto e nessuno è rimasto ferito.