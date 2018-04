Incendio, le fiamme rischiano di arrivare sulla strada: sul posto i vigili del fuoco

Oggi pomeriggio, quando erano da poco passate le 18, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara in via Del Fossatello dove si era appena divampato un incendo. Per cause in fase di accertamento infatti, era andata fuoco la sterpaglia al lato della sede stradale. I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi e 7 vigili, spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza il sito. Non si segnalano persone coinvolte.