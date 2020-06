Incendio in uno scantinato nella notte, evacuato palazzo: soccorse 2 persone

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 3,10 circa a Falconara in via della Repubblica per l'incendio di uno scantinato in una palazzina di tre piani. Sei le famiglie sono state evacuate a causa del fumo che saliva ai piani superiori, mentre due persone sono state aiutate ad uscire dai pompieri dorici e affidate al personale del 118 per accertamenti.

Sul posto un'autobotte, un'autoscala e il funzionario di servizio. L'intervento è ancora in corso per ricercare la causa dell'incendio. Sul posto anche i carabinieri di Falconara.