Scoppia un incendio in appartamento, i vigili del fuoco salvano un cagnolino

Rogo in appartamento, paura a Falconara. Un incendio è scoppiato attorno alle 19,30 all’interno di un’abitazione in via Toscana, proprio di fronte al ristorante Paradiso: i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un cagnolino che i proprietari avevano lasciato in casa. Era molto spaventato ma in buone condizioni.

Ad attivare i soccorritori sono stati alcuni residenti che hanno visto il fumo uscire dalle finestre. In pochi minuti sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l’autoscala, insieme al 118, alla Croce Gialla di Falconara e ad una pattuglia della polizia locale. Fortunatamente le fiamme sono state domate in poco tempo. I proprietari erano usciti, in casa c’era solo il cagnolino che è stato tratto in salvo. In corso accertamenti per capire l’origine del rogo.