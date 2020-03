Il camion che trasporta generi alimentari va a fuoco, paura sulla Statale

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13:15 circa a Falconara Marittima sulla Strada Statale 16, per spegnere un principio di incendio di un camion che trasportava generi alimentari. La squadra dei pompieri ha spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo pesante che aveva accostata in una piazzola di sosta. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.

