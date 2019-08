Il palazzo storico va a fuoco, fiamme nell'appartamento e paura tra i residenti

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 18 a Fabriano in via Gentile da Fabriano per l'incendio di un appartamento al primo piano. La squadra dei pompieri è entrata usando la scala italiana spegnendo le fiamme con acqua nebulizzata. Trattandosi di un palazzo storico si stanno facendo tutti i controlli alle strutture portanti. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte ma solo apprensione tra i residenti della zona.