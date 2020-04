Incendio nel fabrianese, a fuoco circa 100 quintali di legna

FABRIANO - Incendio nel tardo pomeriggio di ieri a Moscano, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire intorno le 18.25. Per cause ancora in fase di accertamento è andata a fuoco una catasta di legna di circa 100 quintali mentre nella zona imperversava il maltempo. La squadra dei pompieri ha spento le fiamme evitando la propagazione agli annessi vicini. L'intervento si è concluso alle ore 22:00 e per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.