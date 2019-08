Incendio vicino alla galleria, le fiamme desertificano migliaia di metri quadrati

I vigili del fuoco sono intervenuti a Agignano di Fabriano nei pressi della galleria delle Serre, per un incendio che ha coinvolto la vegetazione circostante. Per cause accidentali, sono andati a fuoco circa 5000 mq di piante selvatiche. (GUARDA IL VIDEO)

I vigili del fuoco, nonostante il forte, vento hanno contenuto e poi spento definitivamente le fiamme visibili anche a grande distanza. Il personale dei vigili del fuoco è rimasto sul posto anche nelle ore successive per la bonifica della zona interessata dall’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.