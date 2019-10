Incendio in un deposito, merce distrutta dalle fiamme: intervengono i pompieri

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte a Fabriano, nella frazione di Argignano per l'incendio di un deposito di materiale vario. Sul posto due squadre dei pompieri e due autobotti per estinguere l'incendio. L'intervento si è concluso alle ore 6 circa. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Fabriano con un posto sul suo profilo Facebook.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO