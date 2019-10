Paura in strada, le fiamme avvolgono il camion: mezzo distrutto dall'incendio

Questa mattina, alle ore 10,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano località Borgo Tufico di Albacina per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco il rimorchio di un autocarro mentre si trovava sulla carreggiata. I vigili del fuoco intervenuti da Fabriano, Jesi e Ancona, hanno spento le fiamme limitandole al solo rimorchio. Successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incendio che per fortuna non ha coinvolto nessuna persona.