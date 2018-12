Auto a fuoco in strada, é un incendio doloso

Auto a fuoco in via Urbino, nel quartiere Piano. L’allarme è scattato poco prima delle 21 quando sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Ancona per spegnere le fiamme che stavano divorando la parte anteriore di una Ford Fusion nera a Gpl parcheggiata lungo la carreggiata, poco prima delle scuole. Stando una prima valutazione dei pompieri anconetani ci sono pochi dubbi sull’origine dolosa del rogo perché ci sono evidenti tracce di un liquido infiammabile gettato sul parabrezza anteriore con il quale sono state innescate le fiamme.

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile (NORM) di Ancona per ascoltare eventuali testimoni e ricostruire il fatto. L’auto è di proprietà di una residente e il sospetto è che si sia trattato di un’azione ritorsiva per questioni personali.