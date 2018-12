Le fiamme divorano i locali della ditta di trasporti, uffici inagibili

Oggi pomeriggio, intorno alle 14, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via 1° Maggio per un incendio. Per cause in fase di accertamento sono andati a fuoco gli uffici di una ditta di trasporti che, in quel momento, erano chiusi. La combustione e il calore irradiato hanno danneggiato in maniera rilevante circa 200 metri quadrati, mentre altri 200 hanno riportato ingenti danni.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco intervenuti da Osimo e Ancona con quattro automezzi, hanno scongiurato il peggio, limitando le fiamme. Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno messo in sicurezza i locali, dichiarati inagibili. Le operazioni sono terminate alle 18 circa.