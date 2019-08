Incendio in casa, va a fuoco tutta la dispensa

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15,15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiaravalle in via Giordano Bruno per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco il materiale ammassato all'interno del locale dispensa di una abitazione privata. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole alla solo dispensa, successivamente hanno messo in sicurezza l'immobile. Per fortuna non ci sono persone coinvolte.