Maxi incendio, le fiamme divorano anche un trattore: sul posto i pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri a Cupramontana, in Contrada San Michele. Per cause in fase di accertamento, sono andati a fuoco circa 2000 metri quadri di sterpaglie, con le fiamme che hanno raggiunto e divorato anche un trattore agricolo. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza lo scenario dell'intervento. Per fortuna non si segnalano persone e animali coinvolti.