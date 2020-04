Corto circuito in cucina e scoppia l'incendio, paura in una palazzina: 2 anziane in ospedale

Un incendio che si è propagato in casa, con fumo e fiamme che divampavano dalla cucina fino all’esterno, passando per la finestra del balcone. Lì dentro c’era una donna di 87 anni insieme alla sua badante, soccorse dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto ieri sera in una palazzina di via 24 maggio a Marzocca, frazione di Senigallia, dove, poco prima della mezzanotte, hanno preso vita le fiamme. Immediato l’allarme a 112 e 115.

L’appartamento era al secondo piano e sul posto è arrivata la quadra di Senigallia e l'autoscala di Ancona. I pompieri hanno spento le fiamme, che avevano coinvolto la caldaia, la tenda da sole e i serramenti, mettendo in sicurezza la zona interessata dall’incendio. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri di Senigallia, guidati dalla comandante Francesca Romana Ruberto, il rogo sarebbe nato per un incidente: il corto circuito all’apparecchiatura elettrica della ventola della cucina. Esclusa dunque l’ipotesi dolosa.

Tuttavia in ospedale sono finite due donne anziane che però, per fortuna, stanno bene. Insieme alla 87enne, proprietaria dell’appartamento colpito dall’incendio, anche una vicina di casa, una donna di 89 anni che, dopo aver inalato il fumo tossico, è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti. Durante le operazioni di soccorso la palazzina è stata evacuata, poi alla fine tutti i residenti sono potuti rientrare nelle loro case.