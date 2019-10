Incendio in pieno centro storico, casa va a fuoco lungo il corso

Incendio in pieno centro a Jesi. Il rogo si è sviluppato intorno le 1.30 di questa notte, all'ultimo piano di una casa di vicolo Leone lungo Corso Matteotti all'altezza del Compro Oro. Non si conoscono le cause ed ancora non è confermato se durante l'incendio l'abitazione fosse vuota o se all'interno ci fosse qualcuno. Da capire se il rogo abbia interessato uno o più locali dell'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, ed i carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO