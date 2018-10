Incendio in chiesa, le fiamme avvolgono alcuni locali: paura per i fedeli

Nel primo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Corinaldo, in vicolo San Agostino, per sopegnere l'incendio all'interno di una chiesa. Per cause in fase di accertamento, poco prima, era andato a fuoco l’asciugamani elettrico all’interno del bagno della chiesa di S.Maria Goretti. I vigili del fuoco, utilizzando diversi estintori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito. Non si segnalano persone coinvolte.