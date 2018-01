Incendio, a fuoco una canna fumaria: le fiamme avvolgono il tetto della casa

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza oggi pomeriggio, in un appartamento di via Galoppo a Chiaravalle. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire dopo che le fiamme avevano avvolto la canna fumaria di una palazzina di due piani.

I pompieri hanno dovuto rimuovere parte della copertura, in quanto le fiamme si erano propagate alla travi del tetto. Sul posto cinque automezzi con 12 pompieri. La struttura non ha subito particolari danni e per fortuna nessuno si è fatto male.