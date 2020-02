L'incendio distrugge il capanno, le fiamme arrivano a pochi metri da un appartamento

I Vigili del fuoco sono intervenuti verso le ore 17.45 circa di oggi, a Chiaravalle in via San Benedetto, per un incendio di un capanno agricolo a fianco ad un appartamento.

Le due squadre intervenute da Ancona con l'ausilio dell'autobotte hanno prontamente spento l'incendio evitando il propagarsi all'abitazione stessa e successivamente hanno messo in sicurezza la zona dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO