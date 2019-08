Le bombole esplodono, incendio in un capanno: le fiamme distruggono la struttura

Incendio intorno le 9 di questa mattina a Chiaravalle, dove un capanno in ferro ad uso agricolo è stato distrutto dalle fiamme. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato il rogo. All'interno della struttura alcune bombole che sono esplose alimentando l'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi e di Ancona che con il supporto di un'autobotte hanno spento le fiamme e ripristinato la sicurezza nell'intera area.

In via precauzionale il proprietario della struttura è stato assistito dal personale del 118 ma per fortuna le sue condizioni sono buone. Il capanno è andato quasi completamente distrutto.