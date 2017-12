Incendio in strada, le fiamme rischiano di avvolgere le auto in sosta

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiaravalle, in piazza Pertini, dove da poco si era verificato un incendio.

Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco il cassonetto della carta posizionato all’ingresso di un condominio. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando il propagarsi alle numerose auto in sosta nelle vicinanze. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.