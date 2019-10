Scoppia un maxi incendio sul lungomare, chalet devastato dalle fiamme

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato uno stabilimento balneare al confine tra Marina di Montemarciano e Marzocca.

Sul posto sono intervenuti 5 mezzi e 15 uomini dei vigili del fuoco di Ancona e del distaccamento di Senigallia. Non risultano feriti, ma il rogo è esteso e le operazioni di spegnimento dello chalet Chateau Chateur (ex Waikiki), cominciate prima delle 19, sono terminate attorno alle 21. Ignote, al momento, le cause dell'incendio, su cui indagano i carabinieri senza escludere alcuna pista, nemmeno quella del dolo.