Incendio all'Hotel House, casa distrutta dalle fiamme: evacuata la struttura

Incendio questa mattina, poco dopo le 6, in piazza Salvo D'Aquisto a Porto Recanati. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco un frigorifero all'interno di un appartamento al quarto piano dell'Hotel House.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole al solo alloggio ed in via precauzionale hanno evacuato le persone residenti negli appartamenti limitrofi. Terminate le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza il sito, le persone evacuate sono state fatte rientrare. Non ci sono feriti.