Incendio nel capanno industriale, a fuoco una cella frigorifera

Nel pomeriggio di ieri, alle 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in viale Don Minzoni per un incendio. Per cause in fase di accertamento andava a fuoco una cella frigorifera di quaranta metri quadrati all’interno di una porzione di un capannone industriale. I vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi e otto vigili, hanno spento le fiamme confinandole alla cella frigorifera, successivamente hanno messo in sicurezza il locale che resta inagibile. L’intervento si è concluso alle 20 e per fortuna non si segnalano persone coinvolte.