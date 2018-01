Incendio in un'azienda di smaltimento rifiuti, intervento dei vigili del fuoco

Attimi di paura questa mattina ad Ostra, dove intorno alle 11 si è sviluppato un incendio nei locali di una ditta di smaltimento rifiuti dove vengono riciclate le materie plastiche. Per cause ancora in fase di accertamento, durante le fasi di manutenzione, le fiamme hanno avvolto un macchinario per il riciclaggio della plastica.

Il personale antincendio interno è subito intervenuto, spengendo immediatamente le fiamme. Poi sono arrivati i vigili del fuco che con l'utilizzo di una termocamera hanno verificato il corretto spegnimento del rogo e ripristinato la sicurezza. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e già nel pomeriggio la produzione ripartirà regolarmente.