La camera da letto va a fuoco, paura per il proprietario: casa non agibile

Nel primo pomeriggio di oggi alle 13,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo in via Montegrappa per incendio di un appartamento. Poco prima infatti erano andati a fuoco dei capi d'abbigliamento all’interno della camera da letto all’ultimo piano di una palazzina.

I vigili del fuoco hanno spento immediatamente le fiamme confinandole all’interno della stanza e successivamente hanno messo in sicurezza l’appartamento interessato dall’incendio. Il proprietario è rimasto leggermente ustionato alle mani mentre l’abitazione è dichiarata non fruibile.