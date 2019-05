L'incendio distrugge la dépendance, sul posto i vigili del fuoco

Incendio oggi pomeriggio, poco prima delle 15, a Castelfidardo in via Concole. Per cause ancora in fase di accertamento sono andate a fuoco un cumulo di potature, con le fiamme che hanno interessato e distrutto una dépendance adibita a contenere attrezzature agricole. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e bonificato tutta l'area dell'incendio. Per fortuna non sono state segnalate persone coinvolte.