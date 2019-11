Cassonetto in fiamme, lambita un'auto: il rogo spento dai vigili del fuoco

Momenti di apprensione ieri sera in via Tavernelle, dove le fiamme hanno avvolto un cassonetto dell’immondizia e per poco non hanno investito un’auto in sosta e una cabina telefonica.

E’ accaduto attorno alle 22 in prossimità dell’incrocio con via Petrarca. A dare l’allarme è stato un passante, spaventato dal rogo che, sotto la pioggia, stava assumendo dimensioni preoccupanti. Subito sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Ancona che in breve tempo ha spento il rogo prima che potesse interessare l’auto parcheggiata, la cabina del telefono e un secondo cassonetto.

A scatenare le fiamme potrebbe essere stata una sigaretta gettata da un passante, ma non si esclude un gesto doloso.

