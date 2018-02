Incendio in un appartamento, fiamme in camera da letto: paura per una famiglia

Incendio nella tarda serata di ieri in un appartamento al quinto piano di via Maestri del Lavoro ad Ancona. Per cause ancora da chiarire le fiamme si sono sviluppate all'interno della camera da letto. Per fortuna i proprietari di casa erano fuori e si sono accorti di quanto successo solo al loro rientro.

Intanto il loro appartamento era stato dichiarato inagibile dal vigili del fuoco, intervenuti per delimitare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Come detto per la famiglia solo grande spavento ma nessuna conseguenza fisica. Stesso discorso per gli appartamenti confinanti che non hanno subito danni.