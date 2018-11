Scoppia l'incendio in camera da letto, due persone finiscono in ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18 circa a Fabriano in frazione Cacciano per l'incendio in un appartamento. Coinvolta dalle fiamme la camera da letto mentre il resto dell'appartamento ha subito danni dal fumo. Paura per due residenti che, al momento dell'incendio, erano all'interno della casa. Per fortuna nulla di grave, anche se sono state trasportate al pronto soccorso per controlli.

La squadra dei pompieri è arrivata sul posto e ha spento le fiamme, mettendo in sicurezza la zona interessata dall'incendio.