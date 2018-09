Incendio in casa, ustionato mentre sta facendo alcuni lavori: corsa in ospedale

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Offagna in via Polverigi dove un incendio si era sviluppato all'interno di un'abitazione. Per cause in fase di accertamento, un signore mentre effettuava dei lavori di impermeabilizzazione, ha innescato il rogo riportando delle ustioni. Il personale del 118, dopo le prime cure sul posto, lo hanno trasportato al pronto soccorso di Torrette. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avvolgevano dei tendaggi e messo in sicurezza il sito.