Prima il boato e poi l'incendio, le fiamme avvolgono una casa

Prima il boato e poi le fiamme hanno avvolto la casa. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 3 circa di stanotte a Jesi in via Minonna per l'incendio di una casa unifamiliare, a poche decine di metri dall'autolavaggio Top Wash di via Marconi. Sul posto è intervenuta una squadra con autopompa e due autobotti a supporto. Non vi erano persone all'interno al momento dell'incendio che ha provocato ingenti danni agli arredi e alle strutture interne. L'intervento è durato fino a stamattina con la bonifica degli ultimi focolai.

L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche i carabinieri allertati da un residente che stava rientrando a casa in quelle ore.

