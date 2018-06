Fumo nero dalla cappa, paura nei locali del laboratorio analisi

Intenso fumo nero dalla cappa di aspirazione del laboratorio analisi, personale in strada e paura per un incendio. E’ accaduto stamattina in via Caduti del Lavoro, nei locali di un laboratorio analisi privato dove il personale specializzato stava lavorando un rifiuto speciale proprio sotto una speciale cappa di aspirazione. Tante le persone che sono uscite in strada e numerose le chiamate arrivate ai vigili del fuoco che sono subito intervenuti per mettere in sicurezza gli ambienti. Le fiamme, che si sono spostate rapidamente dalla cappa alla copertura del laboratorio, sono state spente dagli stessi dipendenti e dai vigili del fuoco, arrivati con un’autobotte e un’autoscala.

I locali danneggiati sarebbero due. Sul posto anche gli operatori della Croce Rossa di Ancona, che per fortuna non sono dovuti entrare in azione perché non ci sono stati feriti né intossicati.