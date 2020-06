Incendio nel capannone, evacuati gli uffici: la scintilla durante la manutenzione sul tetto

Ad innescare le fiamme una scintilla partita durante i lavori sul tetto, probabilmente da una guaina di catrame che si è incendiata e ha dato fuoco al tetto e al piano sottostante dove poi sono esplosi i vetri. Poi per spegnere l’incendio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno evacuato l’intero immobile e lavorato per ore al fine di domare le fiamme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E’ quanto accaduto oggi, alle 13 circa a Senigallia in via Abbagnano per l’incendio ad un capannone, i cui locali sono adibiti ad uffici, studi e negozi. I vigili del fuoco di Ancona e Senigallia sono intervenuti con tre autobotti, un'autoscala, un mezzo per le ricariche delle bombole d'aria e l'autovettura del funzionario presente sul posto, in zona borgo Molino di Senigallia. Le fiamme poi si sono velocemente estese anche ai locali di uno studio di ingegneri al secondo piano. L'allarme è partito da alcuni impiegati intervenuti con gli estintori. Alla fine il rogo è stato limitato ad alcuni locali e per fortuna non ci sono feriti o intossicati.