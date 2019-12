Incendio, capanno a fuoco nella notte: paura per una casa vicina

Nella tarda serata di ieri, alle ore 23 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Montesicuro per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco un capanno adiacente ad una abitazione dove, al suo interno, era ammassato materiale vario. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole al solo capanno, notevoli difficoltà per le operazioni di spegnimento per la folta vegetazione che circondava il locale. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte.