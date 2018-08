La rimessa va a fuoco, vasto incendio distrugge il capanno: sul posto i pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 00:30 circa di questa notte per un incendio di una rimessa di fieno a Serradica di Fabriano. Sul posto sono intervenute le squadre di Fabriano ed Arcevia, con due autopompe e una autobotte che, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

L'incendio ha coinvolto l'intero capanno e la struttura è stata dichiarata non agibile. All'interno sono andati distrutti 18 quintali di fieno ammassate in ballette. L'intervento si è concluso alle prime luci dell'alba. Per fortuna non ci sono stati feriti.