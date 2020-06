L'incendio distrugge capanno e canneto, sfiorate le case: paura a Montesicuro

Paura questa mattina all’ingresso di Montesicuro, frazione di Ancona, per un incendio che ha devastato un capanno agricolo e il canneto di un’abitazione privata. Le fiamme hanno anche lambito una seconda abitazione dalla quale i residenti sono riusciti a mettersi in salvo per fortuna. Ma sono stati attimi di vero terrore per gli abitanti della periferia anconetana, svegliati alle 8 circa dal rogo. Ora sul posto ci sono i vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per soffocare le fiamme. «Io non c’ero, ma i miei familiari hanno avuto molta paura» ha detto il proprietario dell’area privata in cui si è sviluppato il rogo.

Sul posto anche 3 pattuglie della squadra Volanti e la polizia locale per ascoltare le testimonianze ed effettuare i rilievi, al fine di capire che cosa possa aver innescato l’incendio. Tanta la paura, soprattutto quando le fiamme sono salite a monte, lambendo una seconda villetta. Lo spavento è stato tale che è dovuta intervenire un'ambulanza della Croce Gialla di Agugliano per un'anziano che ha accusato un malore. Per fortuna però non ci sono feriti. Salvi anche gli animali presenti nel canneto, tra cui diverse galline.