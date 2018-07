Incendio nel capanno degli attrezzi

Oggi pomeriggio alle ore 14,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Scorcelletti di Castelbellino in via Federico II per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco un capanno in legno adibito al ricovero di attrezzi agricoli. I vigili del fuoco (GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVENTO) hanno spento le fiamme, evitando che il fuoco raggiungesse le abitazioni adiacenti. Terminato lo spegnimento hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incendio, dove per fortuna non si segnalano persone e animali coinvolti.

Gallery