Incendio, a fuoco la canna fumaria di una casa

Alle 12 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Roma per un incendio. E' adnata a fuoco la canna fumaria di una abitazione, lì dove i vigili del fuoco sono intevenuti utilizzando la scala aerea, così sono saliti sul tetto e hanno spento le fiamme. Successivamente hanno messo in sicurezza tutta la condotta e, per fortuna, non si lamentano danni a persona e alla struttura dell’abitazione.