Appartamento devastato da un incendio, cagnolino vivo per miracolo

Un incendio che ha distrutto un appartamento. E’ quanto accaduto poco dopo le 13 in una palazzina di piazza Galilei a Collemarino di Ancona dove, per fortuna, non c’erano persone. Dunque nessun ferito, ma sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Collemarino, guidati da comandante Giuseppe Colasanto, a salvare un cagnolino che, da lì a poco, sarebbe sicuramente stato divorato dalle fiamme.

A fianco dei pompieri, che stanno lavorando sul posto per domare definitivamente il rogo, anche l’automedica del 118.

Servizio in aggiornamento