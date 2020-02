Jesi, prende fuoco un campo intero

Oggi, intorno alle 18, i vigili del fuoco sono intervenuti a Monte Roberto in località Pianello per un incendio sterpi. La squadra di Jesi è arrivata sul posto con autobotte e fuoristrada e ha spento l'incendio, che aveva coinvolto una superficie di circa 500 metri quadrati di campo incolto. Poi hanno bonificato l'area coinvolta. Per fortuna non sono state coinvolte altre persone.