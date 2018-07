Rogo in un campo, la colonna di fumo mette apprensione anche a chilometri di distanza

Nel pomeriggio di oggi alle 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Maia d'Orso per incendio che ha interessato del materiale ammassato in un campo. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. I vigili del fuoco hanno attaccato massicciamente l'incendio abbattendolo in poco tempo.

Numerose le chiamate al numero di soccorso in quanto la colonna di fumo era ben visibile da distante. Sul posto oltre il personale del distaccamento di Senigallia con Autopompa e Autobotte si è recata anche l'autobotte da Ancona. Non si segnalano persone coinvolte.