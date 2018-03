Incendio al camping, una scatola di proiettili nella baracca: grosso rischio per i soccorritori

Hanno corso un rischio altissimo i vigili del fuoco, i poliziotti e i soccorritori arrivati dopo lo scoppio dell’incendio al camping Girasole di Senigallia (GUARDA IL VIDEO), avvenuto nella tarda serata di ieri. Già, perché in una baracca parzialmente coinvolta nel rogo, a due passi dal camping, gli agenti di Polizia del Commissariato hanno trovato una scatola di proiettili che, se per caso fosse stata raggiunta dalle fiamme, sarebbe potuta esplodere con conseguenze anche gravissime per i presenti. E’ per questo che i poliziotti, alla luce del rischio avvenuto per la presenza di quel quantitativo di cartucce ritrovato, hanno sequestrato tutto e ritirato la licenza di caccia al titolare delle munizioni, avviando tutte le attività burocratiche per vietare all'uomo la detenzioni di armi.

Il fatto è emerso dopo aver messo l’area in sicurezza, anche rispetto ai veicoli che potevano transitare nelle vicinanze della strada, quando gli agenti hanno effettuato una ricognizione nell’area circostante alla zona interessata dall’incendio che, in concreto ha interessato due camper ed alcune baracche presenti nei dintorni. Il tutto anche per escludere che fossero state coinvolte delle persone. E’ lì che i poliziotti hanno trovato la scatola nella baracca posizionata al di fuori del camping che era stata parzialmente interessata dall’incendio. Gli agenti chiesto spiegazioni al al proprietario, che ha spiegato come quei proiettili fossero lì temporaneamente in attesa di essere messi in una condizione di sicurezza.

