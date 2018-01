Incendio in un camion della spazzatura, paura per l'autista

Tanta paura ieri mettina nel centro abitato di San Paolo di Jesi, lungo la strada che conduce a Staffolo. Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco la spazzatura all’interno del cassone dell’autocarro adibito alla raccolta. Una volta accortosi delle fiamme, l’autista dell’autocarro ha messo in atto la procedura per scaricare il contenuto in una zona sicura.

I vigili del fuoco hanno smassato il cumulo di rifiuti spegnendo definitivamente le fiamme, successivamente i rifiuti sono stati ricaricati nel cassone per lo smaltimento. Non si segnalano danni a persona e cose.