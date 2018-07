Il tir va a fuoco mentre viaggia in autostrada, camionista miracolato

L’autocarro è andato a fuoco mentre viaggiava in autostrada, solo paura per il conducente che è praticamente stato miracolato. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo viaggiava nella corsia in direzione sud con il suo carico di carta da riciclo (GUARDA IL VIDEO).

Intorno alle 7 di stamattina (martedì), all’altezza dell’uscita di Montemarciano e per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno cominciato a divorare il veicolo nella parte anteriore. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo in tempo all'altezza del km 206 e ad allertare i Vigili del Fuoco, accorsi sul posto con tre automezzi e nove pompieri.

L’incendio è stato spento in breve tempo, prima che le fiamme si propagassero alla parte posteriore con il carico di carta. Il fuoco ha comunque distrutto la cabina di guida.