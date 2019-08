Incendio nel casolare, le fiamme divorano il piano terra

Stamattina, alle ore 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Camerano in via Camillo Benso Conte di Cavour per un incendio avvenuto in un casolare. Per cause in fase di accertamento, è andato a fuoco il materiale ammassato all’interno di un locale al piano terra del casolare che, per fortuna, non era abitato da persone.

I pompieri sono intervenuti da Ancona e Osimo con cinque automezzi e dieci uomini, hanno spento le fiamme prima che si potessero propagare a tutta la struttura. Molto lavoro per le squadre dei vigili del fuoco contro il rogo (GUARDA IL VIDEO) che alla fine ha solo distrutto parte del locale senza coinvolgere persone o animali.

