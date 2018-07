Incendio nel box del generatore di corrente elettrica

Nel primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi per un incendio. Per cause in fase di accertamento, è andato a fuoco un generatore di corrente elettrica che alimenta un motore per l'irrigazione agricola all'interno di un box chiuso. I pompieri hanno dovuto tagliare la porta (GURDA IL VIDEO) in metallo per spegnere le fiamme e successivamente mettere in sicurezza l'area. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte.