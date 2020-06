Maxi rogo a Portonovo, scatta la gara di solidarietà: «Coraggio Paolo, non mollare»

Una raccolta fondi per aiutare Paolo Bonetti a risollevarsi. E’ l’iniziativa promossa dagli amici e dagli storici clienti del titolare dello chalet di Portonovo, distrutto dal maxi rogo di sabato notte. In tanti hanno già aderito all’idea circolata in un gruppo Whatsapp che conta già oltre 200 iscritti. Perché di amici ed estimatori, Paolo, ne aveva davvero tanti e sono tutti pronti a rimboccarsi le maniche per sostenerlo in questo momento di difficoltà, in silenzio e con discrezione.

Per questo sono stati attivati due canali diversi: sulla piattaforma GofundMe è partita “La rinascita di SpiaggiaBonetti”, una raccolta fondi che punta all’ambizioso traguardo dei 100mila euro e ha già ottenuto diverse adesioni. Parallelamente, gli amici della baia raccoglieranno versamenti su un conto corrente dedicato. Non solo un aiuto economico, ma anche un gesto di vicinanza e un segno di incoraggiamento per invogliare Bonetti a ripartire, sia pure con una struttura provvisoria, per salvare la stagione balneare.