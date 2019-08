Paura nelle acque del porto, la barca avvolta dalle fiamme: dentro 5 persone

Non ci sono per fortuna feriti nell'incendio che questa mattina ha avvolto e distrutto un'imbarcazione nelle acque di Marina Dorica, ad Ancona. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il rogo. All'interno c'erano 5 persone che per fortuna sono rimaste illese e sono state poi portate alla banchina del porto. Sul posto la capitaneria di porto che si è subito attivata per spegnere l'incendio. La barca dopo alcune ore è affondata.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO